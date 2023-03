Politie valt binnen bij Suri-Change: ‘Cokemiljoenen via geldpandjes witgewassen’

Hoeveel crimineel geld er precies door de kassa’s van Suri-Change ging, blijft nog gissen. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om miljoenen en miljoenen, onder andere verdiend in de cocaïnehandel. Nederlandse criminelen konden hun drugswinsten dankzij deze geldpandjes jarenlang ongezien de wereld over sturen. Het witgewassen geld kon vervolgens in het buitenland worden uitgegeven.

Vijf mannen, onder wie de eigenaar (73) en zijn twee zonen (49 en 45), gingen deze week in de boeien. Alleen de eigenaar is inmiddels weer op vrije voeten, de rest blijft twee weken langer in voorarrest. De oudste van de twee zonen wordt gezien als de hoofdverdachte. Hij zou de spil zijn in een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname. Om al die transacties met drugsgeld te verhullen, zou hij ook hebben geknoeid met de administratie en verdachte transacties niet hebben gemeld.

Geldwisselkantoor

De politie viel maandag binnen bij het hoofdkantoor van Suri-Change, vlakbij het Centraal Station in Rotterdam. In het pand, ingeklemd tussen een nagelsalon en een pruikenhandel, zit ook een geldwisselkantoor. Klanten zagen maandag hoe rechercheurs met computers onder hun armen het kantoor uit liepen. Verder doorzocht de politie zes woningen en nog een bedrijfspand in en rond Rotterdam.

Suri-Change telt negen kantoortjes in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en eentje in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Het is een oplossing voor landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is. Het overgemaakte geld kan vaak binnen een paar minuten al worden opgehaald bij een uitbetaallocatie in landen als Suriname, Ghana of Vietnam.

Vermogen aan vastgoed

Voor elke transactie vraagt Suri-Change een kleine vergoeding. Maar het lijkt vooral de samenwerking met criminelen die de familie een vermogen opleverde. Voor miljoenen werd er in vastgoed gestoken, vooral de laatste vijf jaar. In totaal legde de politie beslag op 42 woningen, goed voor een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om panden nabij het Scheveningse strand, maar ook een grote hoeveelheid appartementen in Rotterdam. Aan een van die optrekjes hangt een prijskaartje van 1,1 miljoen.

In 2017 viel de politie al eens binnen bij Suri-Change tijdens een actiedag rond witwassen via geldtransactiekantoren in Rotterdam. Het bedrijf liet destijds weten dat het slechts om een controle ging en dat er ‘niks aan de hand was’. In 2014 werd Suri-Change in ieder geval flink op de vingers getikt. De Nederlandsche Bank legde een boete van 20.000 euro op, omdat de administratie een rommeltje was.

Daarnaast werden allerlei verdachte transacties van klanten niet gemeld. Dat gaat ook om bedragen van boven de 2000 euro die worden overgemaakt, klanten zijn dan volgens de website verplicht om ‘aanvullende informatie’ over de herkomst van dat geld te overleggen. Ironisch genoeg valt op diezelfde site te lezen dat de dienstverlening van Suri-Change niet gebruikt mag worden voor het witwassen van geld. De geldtransactiekantoren zijn overigens gewoon geopend, het bedrijf was niet bereikbaar voor een reactie.

Coke kopen

De opsporingsdiensten jagen al langer op de financiële netwerken van drugskartels. De klassieke gedachte dat misdaadwinsten worden witgewassen via kapperszaken en kroegen lijkt enigszins achterhaald. Drugsbendes verplaatsen hun geld naar andere delen van de wereld om het uit te kunnen geven en daarin spelen ondergrondse bankiers een cruciale rol. Vooral via hen kunnen criminele kopstukken hun geld ongezien in bijvoorbeeld Zuid-Amerika krijgen om partijen coke te kopen. Of in Dubai om hun drugswinsten te investeren in vastgoed.

Een jaar geleden viel de politie al binnen bij een Surinaamse familie in Amsterdam die voor 71 miljoen euro zou hebben witgewassen via onder andere een reisbureau. In december werden twee Rotterdammers opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden voor het wegsluizen van grofweg 50 miljoen aan misdaadgeld. En dan is er nog de Beverwijkse Pavan S. die als ondergrondse bankier 130 miljoen door zijn handen zou hebben laten gaan.

