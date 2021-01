Politie veegt plein leeg bij verboden demonstratie in Eindhoven, ook in Amsterdam toch betogers

In Amsterdam is het besluit genomen naar aanleiding van ongeregeldheden vorige week en recente aanwijzingen dat opnieuw personen met wapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen. Zo kondigde actievoerder Michel Reijinga van Nederland in Verzet al aan zondagmiddag ‘koffie te gaan drinken’ op het Museumplein. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, zei hij daarvoor niet verantwoordelijk te zijn, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.