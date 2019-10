Politie verwijdert klimaatactivisten die kruispunten blokkeren in Amsterdam

Limburger (39) aangehou­den: kalasjnik­ov, munitie en drugs in huis

10 oktober De politie heeft vandaag een 39-jarige man in zijn woning in Heerlen aangehouden die enkele zware wapens in huis had. Ook bezat hij een professionele stoorzender, en trof de politie hard- en softdrugs aan in de woning.