Politie vindt levenloos lichaam in plas bij Giesbeek

In de Valeplas bij Giesbeek heeft de politie vandaag aan het begin van de avond een levenloos lichaam gevonden. De identiteit is nog niet vastgesteld. Wijkagent Florus Noppen meldde op Instagram dat er met sonar een zoektocht werd gehouden naar een vermiste Arnhemmer.

Wat de aanleiding is geweest voor de politie om in de plas te gaan zoeken, kan zij nog niet delen. ‘We willen eerst de identiteit vaststellen en eventuele familie inlichten voordat we daar uitspraken over kunnen doen’, laat een woordvoerster van de politie vlak na de vondst weten.

De politie was met meerdere boten aanwezig op het water. Ook was er een dregteam actief. Vermoedelijk kan er vrijdagochtend meer verteld worden over de identiteit van de gevonden persoon.

De 58-jarige Arnhemmer wordt al vanaf eind juni vermist. Zijn fiets werd destijds teruggevonden in de buurt van Giesbeek. Een aantal zoekacties leverden niets op.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of ga naar www.113.nl.

Volledig scherm Een dregteam, een terreinwagen van de politie en minstens twee boten van de politie zijn aanwezig bij de vondst van het lichaam in de Valeplas bij Giesbeek. © Persbureau Heitink