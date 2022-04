Politie vindt niets na korte ontruiming bieb universiteit Maastricht, plek weer vrijgegeven

Volgens de politie bleek uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD dat er geen sprake was van een explosief of andere gevaarzetting. De Grote Looiersstraat bij de bieb was tijdelijk afgezet. Volgens getuigen ging het om een rugzak. De politie wil daar niks over zeggen. Ook de brandweer was ter plaatse.