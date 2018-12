Politie vindt weer mogelijk explosief in Amsterdam, nu voor een woning

‘Ik zag geen uitweg. De toekomst was zwart’

8:00 Bijna vijftig jaar zat Wim noodgedwongen in de kast, als gay in een zwaar-christelijke omgeving. Nu vertelt hij zijn verhaal, want het schiet nog steeds niet op met de emancipatie van homo’s in de kerk. ‘Voor mijn gevoel had ik beter dood kunnen zijn.’