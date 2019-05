Politie vindt zwaar verwaarloosde jochies in flat: ‘Ze vertoonden dierlijk gedrag’

De politie in de regio Zaanstreek heeft onlangs twee verwaarloosde jongetjes gevonden, die in een flat opgesloten zaten. Een politie-inspecteur vond ze op een bloedhete dag na een melding van een buurvrouw dat ze de jongetjes al de hele dag hoorde huilen. De kinderen konden niet weg; de deur bleek van buitenaf vastgebonden met een riem.

In het huis was het heel warm, er was nergens eten of drinken voor de jongens en ze zagen er versuft uit, aldus de betrokken politieman, Tom Verweij. Hij zegt te vermoeden dat ze al maandenlang niet buiten waren geweest. Verweij schrijft columns op Facebook over zijn werk. Dit weekeinde schreef hij over deze gebeurtenis, zonder precieze data, locatie en identiteitsgegevens te delen.

,,De twee jongens rennen wild door de woning. In de slaapkamer liggen matrassen op de bedden zonder lakens en de hele woning is een puinhoop. Alle ramen zitten potdicht en waren niet door de twee jongens te openen. Nergens staat eten of drinken klaar, door de keukenkraan loopt water naar buiten. Ik vraag direct aan een buurvrouw of zij glazen water wil halen. De oudste rende naar de galerij en viel flauw, vermoedelijk door oververhitting. We roepen direct een ambulance op. Het andere jochie heeft een luier die al vele uren aan vervanging toe is. Een lieve buurvrouw neemt dit voor haar rekening.

De kinderen zijn in een opvanggezin geplaatst. Verweij schrijft dat de ervaren crisispleegmoeder verklaard heeft dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden. ,,Ook bleken ze zoveel met z'n tweeën te zijn geweest, dat zij een eigen taal hadden verzonnen.'' Verweij schrijft dat hij moest ‘denken aan een scene uit de film End of Watch, waarin agenten een aantal kinderen ontdekken die zijn opgesloten in een kast’.