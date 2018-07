Politie voert actie: geen boetes voor hardrijders en wildplassers

Boos

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. Tijdens bijeenkomsten van de bonden in de afgelopen weken bleek dat veel politiepersoneel zich gestraft voelt door de voorstellen van de korpsleiding. Vooral de flexibilisering die de leiding wil, met onder meer onbetaalde pauzes en het schrappen van nachtdienstontheffing, is veel agenten in het verkeerde keelgat geschoten.

Ziekenhuizen en Schiphol

De kans om te maken te krijgen met de gevolgen van een staking of stiptheidsactie is deze ochtend overigens groter dan anders. Ook het ziekenhuispersoneel en de beveiligers op Schiphol voeren actie voor een betere cao.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) beginnen werknemers met stiptheidsacties. Hun collega's in het UMC Utrecht doen dat morgen en personeel in de overige zes academische ziekenhuizen haken volgens FNV Zorg & Welzijn op een later tijdstip aan, als er voor die tijd geen cao ligt. De bond garandeert dat de veiligheid van patiënten vooropstaat. In het LUMC ondervinden patiënten op afdelingen als spoedeisende hulp, intensive care, neonatologie en acute psychiatrie vandaag geen hinder van acties.