Politie voert nationale anti-corruptieaanpak in

Het doel van de aanpak is om corruptie binnen het korps in een vroeg stadium op te sporen of beter: te voorkomen.

Een van de maatregelen die de politie vanaf volgend jaar in ieder geval gaat doorvoeren, is een meldplicht voor agenten die in de problemen zitten en in een chantabele situatie kunnen komen. ,,Hierbij moet je ook denken aan schulden of een partner in een risicovolle omgeving”, legt Lonneke Soudant uit, sectorhoofd veiligheid, integriteit en klachten bij de politie.