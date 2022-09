Politie voorkomt gezinsdrama in Asten, vader probeerde zoontjes (6 en 7) te vermoorden

Reacties op oproep ABN Amro: ‘Steunmaat­re­ge­len uitstellen is niet verstandig’

‘Als ABN Amro niet van een crisis wil uitgaan, dan moeten we het advies van de bank maar negeren’ en ‘hoe zorgen we dat woningen met energielabel F en G snel worden geïsoleerd?’. Dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de brieven die verschijnen in de krant van dinsdag 20 september. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

14:30