Politie vraagt aandacht voor branden zendmasten in Opsporing Verzocht

De politie tast nog in het duister wie er verantwoordelijk is voor de branden in zendmasten de afgelopen dagen. In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht gevraagd voor de brandstichtingen. De uitzending begint om 20.30 uur op NPO 1.

Maandagavond waren er opnieuw branden in zendmasten, ditmaal twee in Almere. Afgelopen dagen waren er branden in onder meer Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven, Liessel, Nuenen en Rotterdam. Waarschijnlijk gaat het allemaal om brandstichting.

Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. ,,Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. Deze eenheid vervult vooral een coördinerende rol, zegt de woordvoerder. ,,We verzamelen alle regionale informatie en delen die weer met de andere regionale eenheden.’’

Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er een groeiend protest is tegen de zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook wordt door sommige complotdenkers gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Geen mededelingen over beveiliging

Directeur Rob Bongenaar van vereniging Monet, die namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden, kan niet zeggen of er actie wordt ondernomen als extra beveiliging. ,,Daar kunnen wij geen mededelingen over doen. Wij wachten het onderzoek van de politie af en hopen dat er snel aanhoudingen worden gedaan. Het is ongehoord dat een week lang vitale infrastructuur wordt aangetast.’’

Kort geding

Onder meer de stichting Stop 5GNL maakt zich alle langer zorgen over de risico’s van straling. De stichting kondigde begin maart al een kort geding aan tegen de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk. In een verklaring neemt de stichting afstand van de vernieling van zendmasten. ,,Stop 5GNL werkt volkomen volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtsstaat en wil juist via legale wegen zijn recht halen.’’

Het kort geding tegen de Staat was al voor de vele zendmastbranden ingepland op dinsdag 21 april. Door de uitbraak van het coronavirus behandelt de rechtbank in Den Haag de zaak niet in een zitting maar schriftelijk.