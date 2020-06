Politie waarschuwt mensen beelden reanimatie kind in Zeeland niet te delen

Amsterdam­se Lizzy geslagen en bespuugd door Uber Eats-bezorger: 'Ziekelijk agressief, met hele enge blik in zijn ogen’

16:08 In Amsterdam is vorige week een vrouw van middelbare leeftijd aangevallen en bespuugd door een bezorger van maaltijdbezorger Uber Eats. De politie is op de hoogte van het incident en is op zoek naar de dader. De Amsterdamse Lizzy is woest en heeft een advocaat in de arm genomen. ,,Ik word al heel mijn leven lang voor zwartjoekel uitgemaakt, en nou ben ik opeens de racist?!”