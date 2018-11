Politie wil 17.000 agenten uitrusten met stroomstootwapen

Uit een proef met stroomstootwapen die de politie vorig jaar hield, blijkt dat het wapen bijdraagt aan een veilig en effectief politie optreden, aldus de politie in het advies.

Met het stroomstootwapen, ook wel een taser genoemd, kunnen agenten verdachten op afstand onder controle brengen. Tijdens de pilot is het wapen ruim driehonderd keer ingezet, meest om een einde te maken aan een dreigende situatie. Hij wordt sinds het voorjaar van 2017 in Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en in de Eenheid Noord-Nederland gebruikt.

Stroomdraden

Het wapen kan stroomdraden afvuren, waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. Onder meer Amnesty International heeft grote moeite met het gebruik van het stroomstootwapen. Volgens de mensenrechtenorganisatie brengt het ,,onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” met zich mee en wordt het gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

Frank Paauw, politiechef eenheid Rotterdam en verantwoordelijk voor tests met de taser betwist die risico’s. ,,In alle keren dat het is gebruikt tijdens de pilot, heeft niemand ernstig letsel opgelopen.” Desondanks komt er toch aanvullend onderzoek naar de eventuele gezondheidsrisico’s en gevaren van het wapen. Ook blijft hij in overleg met Amnesty International.

De Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten besluiten of het stroomstootwapen onderdeel wordt van de basisuitrusting van de agenten. Het wordt volgend jaar besproken, maar wanneer is nog niet duidelijk. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid staat in ieder geval positief tegenover het idee. Wel wil hij nog lopend onderzoek naar de gezondheidseffecten afwachten. ,,Volgens de politie kunnen zij met stroomstootwapens veiliger optreden’', zegt de minister. ,,Ook ik zie de meerwaarde van het de-escalerende effect van het wapen nog voordat het ingezet hoeft te worden.’'

Opmerkelijk is wel dat de politie ervoor pleit gebruik van het wapen toe te staan in ggz-instellingen. Grapperhaus zegt binnenkort ‘zorgen te willen wegnemen’ over gebruik binnen de ggz. Een meerderheid in de Tweede Kamer sprak zich vorig jaar juist uit voor een verbod.

