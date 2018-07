Politie: Witwassen via boot is kinderspel

Criminelen wassen steeds vaker geld wit door dure zeil- en motorboten te kopen. Dat schrijft de politie in een vertrouwelijk rapport. Door hiaten in de wet lukt het de politie nauwelijks om patserboten van boeven af te pakken.

Een eldorado voor boeven. Hierover spreekt de politie, als het gaat om de gebrekkige manier waarop in Nederland boten worden geregistreerd. Daardoor is het kinderspel om met dure jachten geld wit te wassen en toch uit het zicht te blijven van politie en fiscus. Die ontluisterende conclusie staat in een rapport van de politie Midden-Nederland, dat in handen is van deze krant.

De politie blijkt nauwelijks in staat zeiljachten en motorsloepen van criminelen af te pakken, omdat er geen algemeen register van booteigenaarschap bestaat. Daardoor valt niet te achterhalen of een drugshandelaar een jacht bezit.

Register

Snelle motorboten moeten in Nederland wel geregistreerd worden. Maar ook dat register kent grote tekortkomingen, stelt de politie. Het is vervuild, verouderd en boten worden niet uitgeschreven. Zo komt het dat er in het register 400.000 snelle motorboten staan ingeschreven, terwijl er maar zo’n 50.000 in Nederland zijn.

Criminelen maken misbruik van die administratieve tekortkomingen. Met boten wordt steeds vaker witgewassen, blijkt uit politieonderzoeken. ,,Het levert een lucratieve handel op waarmee veel geld is te verdienen.”

Jachthaven

Burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg is ervaringsdeskundige: haar gemeente kocht vorig jaar de jachthaven Hermenzeil op na een faillissement, om te voorkomen dat deze in criminele handen zou vallen. Ze zit in een werkgroep die criminaliteit in jachthavens aanpakt. Van Hees steunt de oproep voor verplichte bootregistratie. Ook pleit ze voor een overnachtingsregister, zodat booteigenaren niet anoniem in havens kunnen slapen.