Politie zet aanstootgevende geloofsfanaten uit de binnenstad van Groningen

De politie in Groningen heeft zaterdagmiddag drie fanatieke evangelisten uit het centrum van de studentenstad gezet. Het trio predikte hel en verdoemenis en beet omstanders de meest gruwelijke verwensingen toe. De groep is vaker actief in steden in Nederland en meent onder meer dat homoseksuelen naar de hel gaan.

Volgens het trio verdienen ongelovigen na de nodige martelingen een plek in de hel. De grimmige teksten vielen niet goed in Groningen. Omstanders waren niet gediend van het heftige oordeel van de drie en grepen in door het gesprek aan te gaan. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen voor het laatste oordeel. Volgens het in Groningen zeer bekende stadsblog Sikkom ging het trio afgelopen zaterdagmiddag ‘tekeer’ in Groningen en schreeuwden ze omstanders ‘de meest ranzige, beledigende en verschrikkelijke teksten en intimidaties toe’.

Intimiderend

,,We hebben drie personen staande gehouden voor het schreeuwen van aanstootgevende en beledigende religieuze teksten’’, aldus woordvoerder Leo Wassing van de politie. ,,Het was zaterdagmiddag en dan is het publiek in groten getale aanwezig. De drie kwamen zeer intimiderend over. We hebben ze om identificatie gevraagd en op basis van verstoring van de openbare orde gevorderd om de binnenstad te verlaten.’’