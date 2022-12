Politie zet shovel in bij boerenprotest voor provinciehuis Zwolle: drie arrestaties

met videoZeker drie mensen zijn opgepakt bij een demonstratie van boeren voor het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Volgens de politie belemmerden ze agenten om hun werk te doen en luisterden ze niet naar opdrachten van de agenten, de derde is opgepakt voor belediging. Bruggen naar de binnenstad zijn afgezet. Om blokkades van tractoren tegen te gaan, zette de politie een shovel in.

Op livebeelden was te zien dat de politie met de shovel een tractor van de weg voor het provinciehuis wilde dringen. Volgens de politie had de bestuurder van die tractor een politievoertuig klemgezet. ‘Ondanks meerdere vorderingen werd niet meegewerkt. Hij is een van de aangehouden personen.’ Een andere man werd opgepakt toen hij voor de shovel ging staan om te voorkomen dat het voertuig verder zou rijden.

Boeren demonstreren bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle omdat zij tegen het opleggen van dwangsommen zijn. Onder meer de ME is aanwezig in de buurt van het provinciehuis in de gemeente.

Dreiging

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle heeft de demonstrerende boeren verboden om giertanks of meststrooiers mee te nemen naar Zwolle. In een noodbevel verbiedt hij de boeren bovendien om in het voor de demonstratie aangegeven gebied te komen met (landbouw)voertuigen, aanhangers, werktuigen, voorwerpen, stoffen of goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de veiligheid. Het noodbevel geldt tot 02.00 uur vrijdagmorgen.

Op sociale media stonden volgens de burgemeester oproepen ‘om het te laten regenen in Zwolle’. Politie en gemeente hebben informatie dat dat zou duiden op het meebrengen van giertanks of meststrooiers naar de Overijsselse hoofdstad. ,,Dat kan tot ernstige wanordelijkheden en grote schade leiden”, aldus Snijders.

De burgemeester wijst er in het noodbevel op dat de demonstratie van donderdag niet is aangemeld bij de gemeente. Er konden dus geen afspraken vooraf met de actievoerders worden gemaakt. In het algemeen ‘laten personen zich niet of nauwelijks aanspreken en reageren ze agressief en provocatief, waardoor verbaliseren een te groot veiligheidsrisico is voor agenten’, aldus Snijders. Hij achtte het daarom noodzakelijk om met een noodbevel te komen om de openbare orde te kunnen handhaven. Wie zich niet aan het noodbevel houdt, kan opgepakt worden.

Actievoerende boeren wilden graag in gesprek met de burgemeester, maar dat gaat niet gebeuren. Zij wilden met een groep van vijf à zes man naar binnen, terwijl de burgemeester maximaal drie mensen aan tafel wilde. Daarop zijn de boeren weer opgestapt. ,,Het is mij volslagen onduidelijk wie de leiding heeft in deze demonstratie en wat hun wensen zijn”, laat Snijders weten. Vrijdag heeft hij opnieuw contact met de boeren.

Thuiswerken

De provincie Overijssel heeft medewerkers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, zodat ze geen overlast ervaren. Er gaat geen vertegenwoordiger van de provincie in gesprek met de boeren, zegt een woordvoerder.

De politie zegt de demonstratie te willen ‘faciliteren’, maar voegt toe: ,,We zien dat de sfeer in enkele gevallen omslaat.”

Ultimatum

Het protest zou te maken kunnen hebben met het verlopen van een ‘ultimatum’ dat boeren twee weken geleden (op 16 november) stelden bij een groot protest bij provinciehuis Overijssel in Zwolle. De boeren kondigden daar hardere acties aan als de provincie zou vasthouden aan dwangsommen voor veehouders zonder volledige vergunning.

PAS-Melders

Deze zogeheten PAS-melders zijn buiten hun schuld in een illegale situatie beland nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 van tafel veegde. Dit betekent dat ze hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, bijvoorbeeld door de veestapel in te krimpen. Doen ze dat niet, dan wacht een boete.

Overijssel handhaaft dit beleid met tegenzin, maar zegt niet anders te kunnen. Drie veehouderijen en twee biomassacentrales zitten momenteel in deze situatie. Nog eens 23 boerenbedrijven komen mogelijk in een handhavingstraject terecht.

In de agrarische wereld zijn ze bang dat andere provincies het voorbeeld van Overijssel zullen volgen.

In de brief aan Provincie Overijssel, eisten de boeren twee weken geleden dat de provincie het opleggen van dwangsommen onmiddellijk zou intrekken en dat zogeheten PAS-melders zouden worden gelegaliseerd, bijvoorbeeld via een noodwet.

Dat is dus niet gebeurd. De groepen die twee weken geleden dreigden met nieuwe acties, gaven gisteren nog aan dat ze niet van plan waren om die dreigementen vandaag uit te voeren.

