Politie zet vol in op kunstmatige intelligentie

Vingerafdrukken niet meer baanbrekend

De promovendi doen onderzoek naar software voor ondersteuning bij bureaucratische processen, zoals computers die als slimme chatbots gesprekken voeren met burgers. De software zou politiemensen in de toekomst ook in de analysefase kunnen ontlasten. ,,Bijvoorbeeld bij het zoeken naar verbanden in aangiftes of IP-adressen’', aldus Ron Boelsma, die zich bij de politie bezighoudt met innovatie. In het lab in Amsterdam wordt momenteel een fotolocatieherkenningssysteem ontwikkeld dat in kaart kan brengen waar foto’s zijn gemaakt.