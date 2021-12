Politie zet voor het eerst hologram in om zedenzaak op te lossen: ‘Als ik hem zie, voel ik boosheid’

BV de Liefde Samantha zette jukebox van ex op Markt­plaats, en scoorde een date met de koper

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Samantha (42) zette de jukebox van haar ex op Marktplaats en bleef plakken aan de koper. ‘En nu staat dat onding nog steeds onder mijn trap. Naast de hondenmand.’

7 december