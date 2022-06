Politie ziet protestacties boeren verharden: ‘Als dit niet stopt, worden we gedwongen harder in te grijpen’

Reacties op boerenpro­test: ‘Wat sommige boeren doen, moet bekeurd worden’

‘Het is noodzakelijk voor het klimaat dat er flink wordt ingegrepen’ en ‘Iedereen begrijpt dat verandering moeilijk is, maar ook voordelen biedt': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 28 juni verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

28 juni