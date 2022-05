Politie ziet steeds meer zelfgemaakte 3D-wapens

De politie ziet in binnen- en buitenland steeds vaker 3D-geprinte vuurwapens. Eigen onderzoek toont aan dat er sinds vorig jaar fors meer inbeslagnames waren van deze geprinte vuurwapens of onderdelen ervan. Vorig jaar zijn in veertien onderzoeken in Nederland 3D-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen.

Ook dit jaar zijn ze al aangetroffen, meldt de politie. In de jaren daarvoor was er nauwelijks sprake van. Verder is een aantal werkplaatsen ontdekt, bedoeld om op grotere schaal wapens te printen.

De politie houdt de ontwikkelingen rond dit soort wapens nauwgezet in de gaten. Een team, onderdeel van de Dienst Landelijke Recherche, heeft nu een en ander in kaart gebracht. Dat is belangrijk omdat bijvoorbeeld in andere landen 3D-wapens zijn gevonden bij terroristische aanslagen, zoals bij de aanslag op een synagoge in het Duitse Halle, meldt de politie.

Makkelijker te krijgen

Dit soort wapens zijn bovendien gemakkelijker te verkrijgen dan conventionele vuurwapens, omdat er geen handelaren tussen zitten die de wapens uit het buitenland moeten halen. De meest aangetroffen variant is bovendien niet betrouwbaar, wegens storingen en mankementen door onder meer falend materiaal.

Het team bekeek de omvang van het probleem, maar ook hoe goed de wapens zijn en hoe een en ander juridisch in elkaar zit. Zo is het publiceren of bezitten van de ontwerpen van 3D-geprinte vuurwapens (de blauwdrukken) niet strafbaar. Politie en justitie willen dat dit verandert.