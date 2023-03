Politie zocht naar vuurwapen op mbo-school in Den Bosch

Op de camping werd Sigrid (25) verkracht: ‘Na de vakantie vroeg hij of we elkaar nog konden zien’

Sigrid Louise (25) wordt op haar zestiende verjaardag op de camping in Zuid-Frankrijk in het toiletgebouw verkracht. Jarenlang zwijgt ze over wat haar is aangedaan. Tót de uitzending van Boos over het Voice-schandaal, waarna ze breekt en haar traumatische ervaring deelt. ,,Ik wil andere slachtoffers van seksueel geweld op het hart drukken: het ligt niet aan jou!”