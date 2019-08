Politie zoekt met man en macht naar gevangene die ontsnapt na politieverhoor

Ex-wethouder: Niemand wilde horen dat er iets mis was met AZ-stadion

7:49 Wat is er gebeurd in 2006 in Alkmaar? Werden er zaken met de mantel der liefde bedekt om het voetbalstadion van AZ koste wat kost te realiseren? Er waren wel degelijk vraagtekens over de veiligheid, maar bijna niemand in Alkmaar wilde het horen.