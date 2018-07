Politie zoekt naar uit museum gestolen kluis met pijlgif

Een gestolen kluis van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden bevat het dodelijke gif curare. De gevaarlijke stof zit in een glazen pot. Het heeft de vorm van een zwart blokje, ter grootte van een suikerklontje.

Curare is een pijlgif dat onder andere door inheemse stammen in Zuid-Amerika wordt gebruikt tijdens de jacht. Op het ontvreemde potje zit een rood deksel en een etiket met daarop de tekst: Curare. Degene die het spul vindt, wordt aangeraden het niet aan te raken en contact op te nemen met de politie.



Curare is een verzamelnaam van gifstoffen die worden bereid uit planten en lianen. De stof werkt sterk spierverslappend en er is weinig nodig om een dier te doden. In de anesthesiologie wordt een synthetische variant gebruikt tijdens operaties. Ook wordt het als spierverslapper toegediend bij euthanasie.

Gif geen deel van collectie

Volgens directeur Amito Haarhuis van Museum Boerhaave stond het kluisje in werkruimte van het museumdepot. De curare maakte geen deel uit van de collectie van het museum, maar wachtte op vernietiging.



,,We kregen de curare aangeboden en hadden na onderzoek al besloten om het af te stoten'', zegt Haarhuis. ,,Uit voorzorg zat de stof in een kluisje en we waren nog op zoek naar een bedrijf dat het op een veilige manier kon verwerken.''

'Het is een gemeen goedje'