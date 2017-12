Politie zoekt naar vermiste Remon Bruinsma (18)

VIDEO Vader (55) komt onder trekker van zoon in Laren en overlijdt

19:32 Bij een ongeval met een landbouwtrekker in Laren is vanochtend een 55-jarige man uit Laren om het leven gekomen. Hij was samen met zijn zoon, die de trekker bestuurde, aan het werk in een weiland achter hun woning aan de Mussenberg.