Politieacademie past fitheidstest aan na klachten

Vijftien miljoen extra voor viering 75 jaar vrijheid

12:23 Het kabinet maakt vijftien miljoen euro extra vrij voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland, die eind augustus start. Met het geld moet de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend worden gehouden, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een verklaring. ‘De onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten en uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en Sinti van toen mogen we nooit vergeten.’