Politieagent filmt collega Thijs (28) die nu viral gaat met Queen-cover

Een jonge agent van het politiekorps in Nijmegen staat volop in de schijnwerpers nu er een filmpje van zijn overtuigende zangkunsten op internet circuleert. De 28-jarige Thijs Roseboom werd gefilmd door een collega op het moment dat hij uit volle borst de Queen-klassieker Don’t Stop me Now aan het meezingen is. ,,Een half miljoen views, ik kan het nog steeds niet geloven”, zegt hij tegen deze nieuwssite.

Thijs en zijn collega rijden zaterdag kriskras door Apeldoorn om te controleren of inwoners voldoende afstand van elkaar houden. ,,Het was een mooie, zonnige dag en de meeste Nederlanders hielden zich uitstekend aan de regels. In de auto vertelde ik mijn collega dat ik voor mijn coverbandje een nummer van Queen aan het oefenen was. Ik liet het aan hem horen, en zonder dat ik het wist begon hij mij te filmen.”

Stay safe

In de video, gemaakt vanuit de bijrijdersstoel, is te zien hoe Thijs achter het stuur zit en vol overgave Don’t Stop Me Now van Queen zingt. De hoge noten van Freddy Mercury die het nummer zo kenmerken haalt hij met gemak. Bij wijze van experiment plaatste Thijs het filmpje op TikTok, een social media-app waarmee korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld kunnen worden. ,,En toen explodeerde het en begonnen andere grote sites, zoals Dumpert, het filmpje te delen.”

Met de hashtag #staysafe roept hij Nederlanders op om gezond te blijven tijdens deze crisis. ,,Het zijn bijzondere tijden om in te werken”, erkent de jonge politieman. ,,Natuurlijk moeten we goed opletten of iedereen zich aan de regels houdt, maar ook het ‘normale werk’ gaat voor ons gewoon door. Dat voelt een beetje onwennig. Het is voor ons nu erg lastig geworden om een arrestatie te verrichten. Je loopt namelijk extra risico om besmet te raken, ook al heb je handschoenen aan.”

Alleen nog duo's

De sfeer onder politieagenten is in deze tijden van crisis uitstekend, zegt Thijs. ,,Iedereen is gemotiveerd om er het beste van te maken. We gaan nu vaak in duo’s op pad. Dat schept al snel een band. Op straat merken we dat er veel begrip is voor de huidige situatie. Er is veel respect voor ons werk, al blijven er een aantal mensen tussen zitten die het niet zo nauw nemen met de regels en direct een grote bek opzetten. Die mensen moeten zich realiseren dat wij niet de boeman zijn. Wij willen enkel dat het voor iedereen zo veilig mogelijk blijft.”



Thijs merkt dat het naleven van de strenge regels steeds beter gaat en de straten steeds leger ogen. Toch vreest hij het komende paasweekend.,,Het wordt waarschijnlijk mooi weer en dat is voor veel mensen verleidelijk om erop uit te gaan. Maar ik hoop dat zo veel mogelijk mensen gewoon binnenblijven.” Hiervoor gaat de politie een ludieke actie opzetten, verklapt Thijs. ,,Ze willen het binnenblijven koppelen aan een prijsvraag. De bedoeling is dat ik een privéoptreden ga geven aan de prijswinnaar. De details hierover worden later deze week bekend.”

Idols