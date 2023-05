Politieagent gewond na valse reanimatie-melding: ‘Het was een heftige bloeding’

UPDATEEen alarmerend telefoontje krijgen dat, terwijl jij weg bent, er iets ergs thuis aan de hand is? Kan het erger? Jazeker. De bewoners van een woning aan de Saksengaarde in Alphen weten er alles van.

De bewoonster, van wie de naam bij de redactie bekend is, vertelt dat zij rond twee uur maandagmiddag werd gebeld door een buurvrouw. Ze was net met man en drie kids naar het Foodtruck Festival in het Europapark gegaan voor een ontspannen uitstapje op tweede pinksterdag.

,,We waren nog geen tien minuten weg toen zij belde. ‘Buurvrouw, niet schrikken, maar de politie staat voor jouw deur en ze hebben het raam van de keuken ingeslagen’. Ik dacht meteen: Oh help, m’n huis staat in de fik. Maar dat was niet het geval.’’

Vermoede­lijk had dat kind een grapje willen uithalen Bewoonster

Hartinfarct

Het bleek dat er van elders het alarmnummer 112 was gebeld. ,,Wat ik van de politie begreep, had een kind van vermoedelijk 9 tot 13 jaar in paniek de politie gebeld dat z’n moeder een hartinfarct had gekregen. Het leek er eerst op dat er een verkeerd huisnummer was doorgegeven. Maar later werd duidelijk dat het om een valse melding ging. Vermoedelijk heeft dat kind een grapje willen uithalen’’, beschrijft de bewoonster wat zij van de politie vernam.

Maar toen was het al te laat. De politie stond met diverse wagens op de stoep en probeerde eerst de voordeur open te breken. Toen dat niet lukte, besloten twee agenten de grote ruit van het keukenraam in te slaan om zodoende de woning in te kunnen. ,,En toen ging het mis. Een van de agenten kreeg een grote glasscherf precies op de slagader in zijn arm.’’

Het allererg­ste van het geheel is natuurlijk dat deze agent levensge­vaar­lijk gewond is geraakt Bewoonster

Bos bloemen

Meteen schoten ambulancemedewerkers en het opgeroepen Mobiel Medisch Team te hulp, waarna de agent met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe het nu met hem is, blijft voor de hevig geschrokken bewoonster nog ongewis. Een woordvoerder van de politie meldt dat de agent is behandeld en het inmiddels beter met hem gaat. Hij is weer thuis. ,,Het was een behoorlijk heftige bloeding.’’

De politie heeft meteen onderzoek ingesteld rondom de 112-melding. ,,Het blijkt dat deze, achteraf valse, melding door een minderjarige is gedaan. Meer kunnen we daarover nu niet zeggen, het onderzoek is nog volop gaande.’’

‘Ik voel me verantwoordelijk’

De bewoonster wacht het gespannen af. ,,Het allerergste van het geheel is natuurlijk dat deze agent levensgevaarlijk gewond is geraakt en ik hoop bovenal dat hij volledig herstelt. Hoewel het telefoontje dus ergens anders vandaan is gekomen, voel ik me toch verantwoordelijk. Ik ga meteen vanmiddag een bos bloemen sturen. Het voelt allemaal zo naar.’’ De bewoonster kan het nog niet bevatten. ,,Hoe het met me is? Ik weet het niet, het moet nog binnenkomen.’’

