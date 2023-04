Politieagente in opleiding sleept haar hoogste baas voor de rechter (en wint)

De korpschef van de politie moet drie jaar na dato opnieuw een besluit nemen over een vergoeding voor de huur van de kamer van een politieagente in opleiding. Die kamer huurde de Vriezenveense omdat de politie zelf geen huisvesting aanbood en het niet te doen was om dagelijks op en neer te reizen tussen Vriezenveen en Rotterdam, toen ze daar voor een jaar werd aangesteld als aspirante. In flyers van de politie stond dat ze hiervoor een vergoeding zou krijgen. Maar toen ze een aanvraag deed, werd die afgewezen door de korpschef.