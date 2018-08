Politiebonden willen weer praten over cao, maar blijven actievoeren

De eerste nieuwe actie is bij het festival Decibel Outdoor in de Beekse Bergen op 17, 18 en 19 augustus. Dan is er geen politie-inzet, aldus voorman Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP. Normaal gesproken worden er volgens hem op dat festival 300 agenten ingezet, maar nu rukt de politie alleen uit voor ernstige zaken.



,,De politie is niet alleen voor criminaliteit, ook het handhaven van de openbare orde vraagt steeds meer. En kijk eens naar de evenementenkalender. Die is bizar vol. En ook daar zijn agenten bij nodig." Volgens de bonden zijn er bijna duizend festivals waarbij inzet van de politie is gevraagd.



Eerder verwierpen de gezamenlijke bonden een loonbod van 7 procent. De nieuwe cao moet voor 65.000 politiemensen gaan gelden. De afgelopen tijd lagen de onderhandelingen stil en voerden agenten actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven.