Politiebonden zijn het spuugzat en dreigen met staking carnaval en blokkade Binnenhof

De bonden voelen zich gedwongen de politieke druk op te voeren door een stapelprotest onder de naam ‘Van kwaad tot erger’. De komende weken zullen ze hun leden oproepen nog meer politiewerk te laten liggen. Dinsdag riepen de politievakbonden hun achterban al op om geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Een dag later maakten ze via deze site bekend dat agenten komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet optreden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven.

De kersverse justitieminister Dilan Yesilgöz (VVD) weigert volgens de bonden ‘snel afspraken met de politiebonden te maken over een cao die recht doet aan de loyaliteit waarmee de huidige medewerkers het korps draaiende houden tijdens jaren van ongekende overbelasting’. Yesilgöz ontkent dat ze ‘tegenover de agenten’ is komen te staan, zei ze gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Maatschappelijke gevolgen

Yesilgöz is het eens dat de politiek moet erkennen hoe groot de druk op de politie is. ,,Het raakt me als je ziet hoe hard ze werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen”, zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Door de vele demonstraties van de laatste jaren is de werkdruk onder agenten toegenomen, erkent de minister. ,,Een ongelofelijk belangrijk grondrecht, daar doen we niets aan af. Maar het effect op de politieorganisatie doen we volgens mij ook niets aan af.”