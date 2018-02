Politiebureau Hoofddorp ontruimd om handgranaat

Karin (21) kon voetganger A58 niet ontwijken: 'We zijn in shock'

17:51 Betrokken raken bij een fataal ongeluk. Voor de 21-jarige Karin en haar vriend werd gisteravond hun ergste nachtmerrie werkelijkheid. Op de A58 richting Tilburg kwam hun auto in aanraking met een voetganger. Ze konden hem niet meer ontwijken. ,,We zijn helemaal in shock en voelen ons erg schuldig over wat er is gebeurd.''