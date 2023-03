Politiechef (54) ‘die agente zou hebben gedwongen hem te pijpen’ vrijgesproken

Oud-politiechef Paulo de C. (54) van de politie in Haarlemmermeer is vrijgesproken van verkrachting van een onder zijn gezag staande hoofdagente in 2019. Volgens de rechtbank Midden-Nederland zijn de verklaringen van de vrouw niet bruikbaar voor het bewijs. De vrouw heeft op cruciale punten onvolledig en wisselend verklaard, oordeelt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden drie jaar cel geëist .

Paulo de C. is in 2019 teamchef bij de politie Haarlemmermeer als het contact met een van zijn agentes compleet uit de hand loopt. Uiteindelijk begint hij haar te tongzoenen, dwingt hij haar om hem te pijpen in de auto en vingert hij haar, zegt zij. Maar volgens hem is hij het slachtoffer van een notoire leugenaar die alles bij elkaar heeft verzonnen. Hij zou juist háár toespelingen hebben afgewezen.

De vrouw deed ruim een jaar na de gebeurtenis aangifte. De zaak leidde in eerste instantie tot een gevecht over de baan van De C. die op het spel kwam te staan. Twee weken geleden stond de politiechef voor de strafrechter over de vermeende verkrachting.

De rechtbank oordeelt nu dat de vrouw op meerdere momenten een verklaring heeft afgelegd, maar dat die verhalen te veel afwijken van elkaar. Pas in latere verklaringen namelijk, noemt zij het herhaaldelijk tongzoenen en dat de man haar tegen haar wil gevingerd zou hebben. In een eerste gesprek was dit niet genoemd, terwijl dit juist grote indruk op de vrouw moet hebben gemaakt, denkt de rechtbank. Dat geldt ook voor een gesprek bij een vertrouwenspersoon van de politie. In dat gesprek zegt de vrouw, toen nog hoofdagente, ook niets over het vingeren en tongzoenen.

‘Ze onderging het om er vanaf te zijn’

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in 2019. De C. zou na het werk zijn collega - die juist net begon met haar nachtdienst - hebben meegelokt in de auto met een verhaal over ‘hem even afzetten bij de trein’. Hij zou haar daarna hebben gedwongen naar een bedrijventerrein te rijden en daar hebben toegeslagen. De vrouw bevroor van angst en onderging het ‘om er vanaf te zijn’, is haar kant van het verhaal.

De agente had toen een pittige periode achter de rug. Ze is afkomstig van een politieteam in Den Haag, waar haar situatie onhoudbaar was geworden nadat ze aan de bel had getrokken over misstanden. Toen haar identiteit als klokkenluider uitlekte, werd ze door de rest van het team weggepest. Via De C. vond ze een nieuwe plek in Haarlemmermeer.

De C. is trouwens al weg bij de politie na een juridisch gevecht over zijn baan. Hij werkt nu ergens anders.