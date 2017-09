Politiehond komt bij spoed steeds vaker te laat

Ze wijten dat aan de grote gebieden die ze moeten bedienen sinds de vorming van de Nationale Politie. Eén hondengeleider moet soms drie provincies bestrijken. ,,Op papier zijn we met evenveel hondengeleiders, maar het lijkt alsof we in aantal zijn gehalveerd”, zegt hondengeleider Maarten Liebregts. ,,De aanrijdtijden zijn te lang. Ik rijd soms tussen de meldingen door. Omdat je te lang onderweg bent, word je ondertussen weer afgebeld.''



Hondengeleiders komen ook in het geweer tegen het afnemen van hun dienstauto, die ze eerst voor de deur hadden staan. ,,In noodsituaties moet je dus eerst ruim een half uur rijden om zo’n auto op te halen, om in het slechtste geval weer een half uur terug te rijden”, zegt hondengeleider Anno Zondervan. ,,Dit zijn plannen die achter het bureau ontstaan en waar niemand bij gebaat is.”