Politiek bereikt alleen een groot publiek als hoofdrolspelers zich als imbecielen gedragen

Reactie op toeslagen­af­fai­re: ‘Straks zal blijken dat er geen echte schuldige is aan te wijzen’

14:30 Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 26 november in de krant verschenen over onder meer Thierry Baudet en Diego Maradona.