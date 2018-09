Politieke beschouwingen ontstijgen amper het niveau van de gemiddelde kroeg

Voorzitter politie­bond woest over vertrek Ellie Lust: 'Ze was een boeg­beeld'

7:16 Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, is woedend over het vertrek van Ellie Lust bij de politie. Hij vindt dat ze moet blijven. De bekende agente heeft na druk van de leiding gekozen voor haar televisiecarrière. In gesprek met korpschef Erik Akerboom zal Struijs vrijdag om opheldering vragen.