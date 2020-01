Politieke partijen veroordelen Amerikaanse luchtaanval, minister Blok bezorgd

Partijen in de Tweede Kamer veroordelen de ‘ongekende’ Amerikaanse luchtaanval op de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven is gekomen.

De Verenigde Staten zijn ‘terecht woedend over eerder onaanvaardbaar Iraans geweld’, zegt VVD-Kamerlid Sven Koopmans. ,,Maar een persoonsgerichte aanval op een generaal is een ongekende en risicovolle stap. Escalatie is niet het antwoord, de landen moeten nu snel in gesprek, zo nodig met hulp van anderen.”

Dat vindt ook Sjoerd Sjoerdsma van D66. ,,Eerste prioriteit van het kabinet moet nu de veiligheid van Nederlanders in de regio zijn”, zegt hij. Volgens D66 moet het kabinet ‘opnieuw wegen’ of deelname aan de missie in Hormuz niet extra risicovol is geworden. Die missie kan ook ‘juist nu belangrijk zijn’, maar die overweging moet het kabinet maken. Eind januari gaat een Nederlands marineschip naar de Straat van Hormuz, als onderdeel van een door Frankrijk geleide diplomatiek-militaire missie.

Kamerlid Sadet Karabulut van oppositiepartij SP vindt dat het sturen van het schip ‘alleen maar onverstandiger is geworden’ onder de nieuwe omstandigheden. Zij hoopt dat de regering het besluit gaat herzien.

Minister

,,De situatie is zorgelijk en ernstig”, zegt minister Stef Blok over de aanvallen op de Amerikaanse ambassade in Bagdad en de luchtaanval van de Amerikanen waarbij een hoge Iraanse generaal om het leven kwam.

,,Het is van groot belang dat de kalmte in de regio bewaard wordt”, zegt de bewindsman in een reactie. Iran werkt instabiliteit in de regio in de hand, aldus Blok. De gedode generaal Qassem Soleimani ‘had daar een rol in’.