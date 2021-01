Politieman en 'tofste vader' Hugo wilde wachten met sterven tot zijn oudste dochter 29 werd

Hugo is 7 jaar oud als duidelijk wordt dat hij ‘blauw bloed’ heeft. Met zijn tante en zus fietst hij naar een speelgoedwinkel in Bilthoven, waar hij een puzzel van de Fabeltjeskrant zal krijgen. Als hij zijn fietsje zonder slot parkeert, ziet hij enkele andere kinderen naar hem kijken. Hij vertrouwt het niet. Daarom blijft hij buiten bij zijn fiets wachten tot zijn familieleden weer de winkel uitkomen. Zijn fiets is veilig. Dat waakzame zou Hugo nooit verliezen. Voor hem is er maar één beroep mogelijk: politieagent. Hij is er geknipt voor. Ziet alles. Op vakantie filtert hij in Parijs een bende zakkenrollers uit een grote mensenmassa. ,,Kom, even de andere kant op lopen”, zegt hij tegen zijn vrouw en kinderen.