'Politiemol Mark M. lekte inval criminele haven Hermenzeil'

Toen de politie vlak voor de inval verzamelde op een bedrijventerrein, kwamen plotseling motorbendeleden aanrijden. ,,Meteen rees het vermoeden dat iemand heeft gelekt", aldus Van Hees. Dat vermoeden werd bevestigd toen in de haven nauwelijks illegale spullen werden gevonden.



In politiekringen wordt politiemol Mark M. uit het Limburgse Weert verantwoordelijk gehouden voor het doorspelen van deze inval. Aspirant-agent Mark M. kon jarenlang neuzen in politiedossiers. Die informatie speelde hij door aan de onderwereld. M. werd begin dit jaar tot vijf jaar celstraf veroordeeld. Volgens M.'s advocaat Jan Hein Kuijpers komt de inval in Hermenzeil niet voor in het strafdossier.



De gemeente Geertruidenberg nam vorig jaar de inmiddels failliete haven over na signalen dat criminelen de boel wilden opkopen. Binnenkort gaat de haven in de verkoop. Geïnteresseerde kopers worden gecheckt op een strafblad en criminele connecties.