Politiemol Mark M. op vrije voeten na blunder OM

De politiemol zorgde voor veel commotie. De Weerter aspirant-agent kon in politiedossiers, die hij via een makelaar doorspeelde naar criminelen. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar cel. Hij moest ook meteen de cel in. Dat had nog wat voeten in de aarde: bij het voorlezen van het vonnis zat hij in de Oekraïne. De politie zou hem moeten oppakken maar een paar dagen later meldde hij zich zelf.



Omdat hij in hoger beroep ging, gold dat als voorarrest. Dat moet regelmatig verlengd worden, daar kan het OM om vragen. In geval van een hoger beroep moet dat binnen zestig dagen. De mol zat, zo bemerkte advocate Fébe Schoolderman van het kantoor van Jan-Hein Kuijpers al 67 dagen binnen.



Zij vroeg bij het hof onmiddellijke vrijlating. Dat besloot deze aldus. Maar omdat de uitspraak net na 17 uur kwam, kan dat volgens de Roermondse gevangenis, waar M. wordt vastgehouden, pas morgen. Dat is volgens Schoolderman opnieuw onterecht, na de zes dagen die hij al te lang binnen bleef.