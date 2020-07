Politiemol rijdt vanuit Oekraïne naar gevangenis maar staat voor dichte deur van politiebureau

De Weerter aspirant-agent (33) is zowel door de rechtbank als het gerechtshof veroordeeld tot vijf jaar cel. Zijn hoger beroep diende in april in Den Bosch, hij maakte die zitting mee via een video-verbinding vanuit Oekraïne omdat het vliegverkeer stil lag. Toen het hof hem opnieuw veroordeelde wilde hij zich, volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers, wel melden maar opnieuw was dat niet mogelijk door de corona-restricties.



Volgens de advocaat moest hij zich woensdag voor 13.00 uur melden in Veenendaal. Mark M. maakte de reis per auto, maar in Veenendaal aangekomen stuitte hij op een dichte deur. Zijn advocaat stond in de Bossche rechtszaal de Osse Martien R. bij. Telefonisch contact met het OM bracht uiteindelijk uitkomst. ,,Ik zei dat ze snel moesten zijn, anders ging hij weer terug”, grapte Kuijpers.