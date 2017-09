Politietop liet geldsmijterij toe

Bouman verklaarde dat de politie belang had bij ‘een cor die meegaat in de ideeën’. ,,Niet ik, maar de politie heeft er belang bij. Dat is zo klaar als een klontje.” Bouman heeft altijd ontkend dat hij Giltay wilde paaien met hoge budgetten. Wel gaf hij hem een persoonlijke lening van 4.000 euro, omdat ‘zorgenkindje’ Giltay in financiële problemen zat.



Boumans plaatsvervanger Ruud Bik stelde in 2016 voor om Giltay te bevorderen naar salarisschaal 12, zo verklaarde Bouman. ,,Ruud stelde voor hem naar schaal 12 te bevorderen, maar dat vond ik te veel”, aldus Bouman. De korpschef bevorderde Giltay uiteindelijk van schaal 9 naar 11. Later werd die promotie teruggedraaid.



Bik wil geen commentaar geven. De commissie-Ruys komt morgen naar buiten met een rapport over de geldsmijtrel bij de politie.