Porsche verwoest bij aanrijding tegen boom in Heeze, twee gewonden

Minimum­loon rijksambte­na­ren gaat naar 14 euro per uur

Het minimumloon van rijksambtenaren gaat naar 14 euro per uur. Verder gaan de lonen de komende twee jaar in drie stappen omhoog, komt er een structurele loonstap van 75 euro per maand en wordt er 900 euro bruto uitgekeerd.

23 juni