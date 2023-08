Portugese Nelson (28) ging aan de slag in Nederland, nu woont hij onder een boom: ‘Heb keihard gewerkt’

Levenslang en 29,5 jaar cel voor ‘vergis­moord’ op onschuldi­ge stagiair Mohamed Bouchikhi (17)

Voor de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in een Amsterdams buurthuis heeft de rechtbank Emylio G. (30) vrijdag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Medeverdachte Randall D. (41) kreeg een celstraf van 29,5 jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie had in mei tegen beide verdachten levenslang geëist.