PostcodeKanjer Glimmen: tot 76.000 euro per lot

Inwoners van Glimmen die deelnamen aan de PostcodeKanjer 2018 en in het gebied wonen met de winnende postcode, krijgen in ieder geval 26.953 euro per lot uitgekeerd. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens het Kanjerfeest in het Groninger dorp.