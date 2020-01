Postcodekanjer van 54,7 miljoen valt in Nieuw-Vennep op postcode 2151 BZ

De postcodeprijs wordt verdeeld op basis van zogenoemde ‘kanjerpunten’. De helft (27,35 miljoen euro) wordt verdeeld in de winnende postcode en het andere deel in de omliggende wijk. Hoeveel mensen er wonen in het gebied met de winnende postcode, wordt later bekend gemaakt. Voor de buurt organiseert de loterij aanstaande zaterdag een feest. Tijdens dit feest horen de deelnemers met de winnende vier cijfers 2151 op welk bedrag zij kunnen rekenen per lot. De postcode 2151 BZ hoort hore dan ook bij de straat Westerdreef: een gebied met kleine appartementencomplexen.