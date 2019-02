Prachtig weer op komst: woensdag wel 18 graden!

Terrasliefhebbers opgelet: de komende dagen kunnen we weer genieten van prachtig lenteweer. De temperatuur loopt op en het zonnetje gaat uitbundig schijnen. Het lijkt er zelfs op dat we warmterecords gaan breken. ,,Woensdag wordt het plaatselijk 18 graden’’, belooft weerman Leon Saris van Weerplaza.

Quote Woensdag is de uitblinker Leon Saris, Weerplaza Morgen krijgen we eerst nog te maken sluierbewolking en wordt het zo'n 13 graden. Zondag barst het terrasweer los. ,,De zon gaat overal flink schijnen en er staat maar een matig windje’’, zegt de weerman. De gebruikelijke temperatuur deze tijd ligt zo rond de 7 graden.



Ook goed nieuws voor wie volgende week voorjaarsvakantie heeft, want ook na zondag trakteren de weergoden ons op hoge temperaturen en veel zon. ,,Woensdag is de uitblinker’’, weet Saris. ,,Landinwaarts stijgt het kwik naar een aantrekkelijke 17 graden, maar plaatselijk wordt het soms wel 18 graden.’’

Records

Regionaal gaan we volgens Weerplaza waarschijnlijk temperatuurrecords verbreken. Het huidige record voor 26 februari staat op 16,5 graden in Maastricht in 1922. Voor 27 februari is dat 17,8 graden in Eindhoven, 1959. In De Bilt staat het record voor die twee dagen op 15,1 (1964) en 16,3 graden (2003).

Overdag gaat de temperatuur dus flink omhoog, maar ‘s nachts wordt het op de meeste plekken kouder dan normaal, met een temperatuur die soms daalt tot onder het vriespunt. En na woensdag is het ook weer even afgelopen met het mooie weer. ,,Het lenteweer is donderdag verdwenen en de temperatuur blijft hangen rond de 10 graden’’, zegt Saris.