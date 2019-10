Prangende vraag blijft na gezinsdrama Dordrecht: Hoe kon Wendell C. zijn wapen ophalen?

‘Afvalman’ Richard (57) krijgt massaal bijval: ‘Als ik geen gratie krijg, ben ik weg’

8:16 ‘Afvalman’ Richard van Vliet (57) uit Tubbergen beraadt zich steeds nadrukkelijker op een vlucht naar het buitenland. ,,Op het moment dat ik te horen krijg dat mijn gratieverzoek is afgewezen, ben ik weg. Dan zoek ik onderdak ik een kerk of klooster in Duitsland of België.’’