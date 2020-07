Premier Rutte bezorgd over coronabesmettingen: ‘Was je handen stuk’

Ook tijdens het zomerreces hebben Rutte, De Jonge en andere ministers dagelijks contact over het coronavirus, dat op sommige plekken weer opleeft. ‘Natuurlijk baart het ons zorgen dat ook deze week het aantal positief geteste personen in Nederland weer stijgt’, schrijven Rutte en De Jonge.

Ze roepen mensen op om zich ook in de vakantieperiode aan de regels ‘die we allemaal kennen’ te houden. ,,Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen dat. Daarom gelden de basisregels onverminderd, overal en voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas zien we dat de recente uitbraken vooral het gevolg waren van het niet naleven van de basisregels.”

Ontspannen, maar niet verslappen

Rutte vraagt mensen om ook op het terras, het strand en de camping de regels in acht te nemen. ‘Houd anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, hoesten en verhoging van temperatuur, en laat je testen. Vermijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. En was je handen stuk. Want ook al is het zomer, we kunnen ontspannen maar zeker niet verslappen.’