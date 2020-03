‘Preppen’ massaal gegoogeld: dit moet je in huis hebben voor noodsituaties

‘Of we corona hiermee indammen? Ik kan er geen zinnig woord over zeggen’

21:19 In Brabant staan (bijna) alle seinen op rood. Voetbalwedstrijden gaan niet door, inwoners wordt gevraagd hun sociale contacten te beperken. De belangen zijn enorm: overbelasting van de ziekenhuizen is een serieuze dreiging. Twee burgemeesters over hun duivelse dilemma's: ,,We nemen deze maatregelen voor heel Nederland.’’