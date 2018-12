Presentator en journalist Max van Weezel (67) is ongeneeslijk ziek

Update/Video Politie eindigt schietpar­tij bij speeltuin­tje door zelf gericht te schieten, twee mannen gewond

26 december Op het Adrianaplein in Rotterdam heeft vanmiddag een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft daarbij meerdere keren gericht geschoten. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden. Eén verdachte raakte zwaargewond, een andere lichtgewond. De vraag is of zij geraakt zijn door de politie.